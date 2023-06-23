Веселый боевой симулятор Totally Accurate Battle Simulator получит физические версии для Nintendo Switch 29 июня ©

Super Rare Games вместе с Landfall выпустят физические версии Totally Accurate Battle Simulator (TABS),для Nintendo Switch 29 июня.

Этот комедийный боевой симулятор с самой шаткой физической системой из когда-либо созданных занял 23-е место среди лучших игр Steam всех времен с 98% исключительно положительных отзывов и почти 100 000 обзоров на Nintendo Switch. Идеальная игра для лета, в которой можно часами развлекаться — играйте дома или в дороге. Всего будет напечатано 4000 копий, которые поступят в продажу 29 июня.

Физическая версия TABS поставляется с игрой на физическом картридже, полноцветным руководством, внутренней иллюстрацией, эксклюзивной наклейкой и коллекционными карточками.