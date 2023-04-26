Microids анонсировала игру Totally Spies! для консолей и ПК

Microids объявила о партнерстве с Banijay Kids and Family для новой видеоигры, основанной на мультсериале Totally Spies! Она выйдет на консолях и ПК в 2024 году.
Видеоигра Totally Spies! предложит игрокам возможность встать на место трех легендарных секретных агентов, Сэм, Кловер и Алексы. Вместе они должны попытаться спасти мир от нового врага, выполнив множество захватывающих миссий и предлагая инновационную игровую механику.
«Microids стремится добросовестно и новаторски адаптировать хорошо известную интеллектуальную собственность, и для нас большая честь работать над лицензиtq Totally Spies!», — заявил генеральный директор Microids Стефан Лонгард в пресс-релизе. «Благодаря навыкам наших студий и внутренних команд мы сделаем все возможное, чтобы предложить сообществу игру, которая соответствует его ожиданиям».
Директор по новому бизнесу и стратегическим альянсам Banijay Kids and Family Анник Бизе добавила:
«Мы видим большой импульс для брендf Totally Spies! в преддверии долгожданного возвращения сериала в следующем году. Опыт и страсть Microids к миру видеоигр делают ее идеальным партнером для воссоздания вселенной для подлинной и увлекательной игры для наших фанатов».
Только с утра увидел новость о то-ли 7 сезон, то-ли перезапуск, не знаю крч, а теперь вот это! Неплохой ход, если уж и пиарить шпионок, так по полной!
Но все равно я никогда не забуду ламповую Totally Party на PS2....Мелочь, а приятно...