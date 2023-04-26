Microids анонсировала игру Totally Spies! для консолей и ПК ©

Microids объявила о партнерстве с Banijay Kids and Family для новой видеоигры, основанной на мультсериале Totally Spies! Она выйдет на консолях и ПК в 2024 году.

Видеоигра Totally Spies! предложит игрокам возможность встать на место трех легендарных секретных агентов, Сэм, Кловер и Алексы. Вместе они должны попытаться спасти мир от нового врага, выполнив множество захватывающих миссий и предлагая инновационную игровую механику.

«Microids стремится добросовестно и новаторски адаптировать хорошо известную интеллектуальную собственность, и для нас большая честь работать над лицензиtq Totally Spies!», — заявил генеральный директор Microids Стефан Лонгард в пресс-релизе. «Благодаря навыкам наших студий и внутренних команд мы сделаем все возможное, чтобы предложить сообществу игру, которая соответствует его ожиданиям».

Директор по новому бизнесу и стратегическим альянсам Banijay Kids and Family Анник Бизе добавила:

«Мы видим большой импульс для брендf Totally Spies! в преддверии долгожданного возвращения сериала в следующем году. Опыт и страсть Microids к миру видеоигр делают ее идеальным партнером для воссоздания вселенной для подлинной и увлекательной игры для наших фанатов».