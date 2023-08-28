Стратегия в реальном времени на волшебную тему The Touhou Empires выйдет на ПК в первом квартале 2024 года ©

«The Touhou Empires», фанатская стратегия в реальном времени от разработчика Neetpia и издателя Phoenixx, основанная на управляемой сообществом вселенной Touhou, любимой миллионами фанатов, представляет план битвы в Steam для ПК в первом квартале 2024 года.

Сыграйте в демо-версию (ранее доступную только на конференциях) во время Steam Strategy Fest с понедельника, 28 августа, по понедельник, 4 сентября 2023 года.

Следующее дополнение к обширной вселенной Touhou сталкивает любимые фанатами фракции друг с другом в динамичном тактическом игровом процессе. Изучите врага, разработайте план нападения и захватите мистический мир Генсокё – все царство Тохо. Собирайте ресурсы, постройте могучую крепость и сформируйте непобедимую армию. Заручитесь помощью любимых героев Тохо, обладающих революционными особыми способностями.

Призовите более 30 любимых персонажей Тохо, включая Рейму Хакурей и Марису Кирисаме, а затем примените их мощные спелл-карты, чтобы переломить ход битвы. Пройдите 20 этапов сюжетной кампании в поисках источника беспорядков в Генсокё. Сражайтесь с фракциями онлайн в многопользовательских стычках с участием до шести игроков одновременно в командных битвах «все против всех» и «3 на 3».

Выбирайте из различных фракций Touhou с разными стилями игры и извлекайте выгоду из явных преимуществ, готовя план битвы, чтобы использовать слабости врага. Сделайте приоритетом мощную армию в начале игры с Особняком Алой Дьяволицы или поднимитесь и сформируйте непробиваемую защиту с помощью передовых построек Храма Хакурей.

Управляйте макро- и микродинамикой на поле боя, учитывая плюсы и минусы каждого типа юнитов, чтобы собрать армию, способную противостоять силам противников. Проявите скорость и силу атаки с помощью бойцов на лошадях и превзойдите кавалерию с помощью пехотинцев с копьями. Пролейте дождь смерти издалека с помощью лучников дальнего боя или воспользуйтесь помощью гримуаров заклинаний, чтобы применять заклинания области действия против враждующих врагов.