Tour de France 2023 будет понятна даже новичкам - Создатели рассказали об основах симулятора велоспорта ©

Несмотря на то, что в шоссейном велоспорте есть масса нюансов, о которых стоит знать, разработчики Tour de France 2023 уверяют, что их игра подойдет даже для новичков. Чтобы помочь разобраться в базовых аспектах, они выпустили четырехминутный видеоролик с игровым процессом, где подробно рассказали о дивизионах, рейтингах, тактиках командных заездов и так далее.

В Tour de France 2023 игрокам предстоит взять на себя роль реальных гонщиков из велоспорта, дабы принять участие во всех официальных этапах турнира Tour de France 2023. Кроме того, заявлен режим Pro Leader, где вы сможете создать собственного велосипедиста и заниматься его развитием: прокачкой навыков, базовых характеристик и так далее. Также будет доступен и режим Pro Team, где вы сможете стать менеджером своей собственной команды.

Официальный релиз симулятора Tour de France 2023 назначен на 8 июня 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.