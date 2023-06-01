Новый трейлер Tower of Fantasy посвящен следующему крупному обновлению ©

Level Infinite и Hotta Studio выпустили новый трейлер, посвященный следующему крупному обновлению научно-фантастической MMORPG Tower of Fantasy.

В трейлере рассказывается о совершенно новой локации, Домен 9. Игроки уже знакомы с ней, поскольку персонажи, прибывшие из Измерения 9, уже появлялись в игре.

Говоря о персонажах, мы получаем небольшое представление о знакомых и новых героях.

Tower of Fantasy - бесплатная игра с опциональными микротранзакциями, доступная в настоящее время для ПК, iOS и Android, включая недавно выпущенную версию для Steam, а также версии для PlayStation 5 и PlayStation 4, анонсированные на последней выставке PlayStation showcase и выходящие этим летом.