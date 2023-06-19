PlayStation-версия Tower of Fantasy не будет кроссплатформенной ©

Несмотря на то, что Tower of Fantasy выйдет этим летом на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, она не будет поддерживать кросс-платформенный геймплей (ни кросс-игру, ни кросс-прогрессию).



То есть пользователи консолей не смогут играть - на одних и тех же серверах - с пользователями на ПК и мобилках.

Level Infinite и Perfect World Games пытались найти и реализовать кросс-платформенные решения при разработке версии для PlayStation. Мы подробно обсудили и исследовали ситуацию



В итоге, из-за внедрения кросс-платформенных серверов хранения данных, мы пока не нашли решения, которое позволило бы кросс-платформенное прохождение. Мы знаем, что это разочаровывает некоторых людей, и нам также жаль, что в этот раз мы не можем оправдать ожидания наших игроков.