Tower of Fantasy 11.08.2022
6.8 130 оценок

PlayStation-версия Tower of Fantasy не будет кроссплатформенной

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Procy_on
Новости

Несмотря на то, что Tower of Fantasy выйдет этим летом на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, она не будет поддерживать кросс-платформенный геймплей (ни кросс-игру, ни кросс-прогрессию).

То есть пользователи консолей не смогут играть - на одних и тех же серверах - с пользователями на ПК и мобилках.

Level Infinite и Perfect World Games пытались найти и реализовать кросс-платформенные решения при разработке версии для PlayStation. Мы подробно обсудили и исследовали ситуацию

В итоге, из-за внедрения кросс-платформенных серверов хранения данных, мы пока не нашли решения, которое позволило бы кросс-платформенное прохождение. Мы знаем, что это разочаровывает некоторых людей, и нам также жаль, что в этот раз мы не можем оправдать ожидания наших игроков.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Ещё не успели содрать достаточно бабла с игроков.

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