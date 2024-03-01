Представлен трейлер коллаборации "Евангелион" с Tower of Fantasy

К Мирии приближается неминуемый кризис. Представлен трейлер коллаборации Tower of Fantasy и "Евангелион", который стартует 12 марта 2024 года на ПК и мобильных устройствах.

Когда прибытие 4-го и 10-го ангелов из разлома нарушает мир в Вере, а вторгшиеся ангелы обнаруживаются за пределами Мирии, трое чужаков из "Евангелион" объединяются с Хранителями Веры и Экзекутором, чтобы вступить в тотальную битву с существами.

В коллаборации также появится Аска Лэнгли Сикинами, которая будет добавлена в качестве симулякра, а также новый умный слуга Пен Пен — напарник, который следует за игроком по пятам и помогает в боевых ситуациях.