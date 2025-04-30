Кооперативный экшен Towerborne вышел на Xbox Series X/S

Кооперативный экшен Towerborne от создателей The Banner Saga вышел на Xbox Series X/S и стал доступен в Xbox Game Pass в рамках программы Game Preview. Ранее проект появился в Steam Early Access в сентябре 2024 года, а теперь пользователи консолей также могут оценить его обновлённую версию.

Игра представляет собой сайдскроллинговый beat 'em up в фэнтезийном мире, где человечество укрывается в огромной башне под названием Колокольня. Игрокам предстоит управлять Тузами — бойцами, исследующими окружающий мир, состоящий из плиток. За зачистку этих территорий можно получить награды: оружие, снаряжение и помощь таинственных существ, напоминающих умбров.

Вместе с релизом на Xbox вышло крупное обновление «Мастерство класса», перерабатывающее прогрессию и добавляющее более 50 миссий, новых героев и усовершенствованную сюжетную линию. Также появилась поддержка кроссплатформенной игры.