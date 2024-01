Развивающийся мир и сюжет Towerborne - это то, что ветеран MMO хотел бы сделать, работая над играми по "Звездным войнам"

В Towerborne есть развивающаяся карта мира, и это то, о чем разработчики MMO жалеют, что не сделали этого раньше.



Арни Йоргенсен, ветеран разработки Star Wars Galaxies и Knights of the Old Republic, пробует что-то новое с Towerborne, hack-and-slash MMO-рогалике. И развивающаяся карта мира станет главной особенностью новой игры.

Я думаю о карте мира как о магазине сладостей для игроков. Это то, что они могут исследовать и радоваться, натыкаясь на ее секреты.

Йоргенсен ссылается на свой десятилетний опыт разработки MMO и говорит, что способность "принимать отзывы игроков и быстро реагировать на них обновлениями, которые действительно меняют игру", - это "Святой Грааль разработки".

Карта с нуля спроектирована таким образом, чтобы разработчики могли быстро модифицировать ее, добавляя новых врагов, боссов, ремесленные компоненты, снаряжение, оружие, биомы, режимы игры и многое другое.

Йоргенсен говорит, что Towerborne запускается с "прочной базой, на которой можно строить", и сезоны будут воплощать "надежды и мечты" игроков.

Йоргенсен даже говорит о сюжете Towerborne и развивающейся карте мира как о совершенно новом для жанра hack-and-slash roguelike MMO.

Развивающаяся сюжетная линия Towerborne также будет намекаться на карту, что даст игрокам еще один интересный повод исследовать ее глубины. Вся эта система является новой для жанра, и я думаю, что она придаст игре свежесть.

Выход Towerborne запланирован на 2024 год, а дебютирует она на ПК и Xbox Series X.