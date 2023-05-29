Игра на социальную дедукцию Town of Salem 2 получила сиквел в раннем доступе ©

BlankMediaGames объявила о выходе Town of Salem 2 в ранний доступ. Долгожданный сиквел популярной игры на социальную дедукцию, Town of Salem, обещает принести игрокам еще больше азарта и испытаний.

Город Салем снова в суматохе, так как Ковен захватил власть. Игрокам придется использовать свой ум и способности, чтобы выйти победителем в качестве члена города или действовать из тени в качестве члена фракций Ковена, Нейтралов или Апокалипсиса.

Town of Salem 2 предлагает множество новых ролей с уникальными способностями, которые игроки могут использовать в своих интересах. Кроме того, новый игровой режим «Фракция Апокалипсиса» и «Четыре всадника» добавляют в игру дополнительный уровень стратегии.

Благодаря свиткам и проклятым свиткам у игроков больше контроля над ролями, которые они играют, а возможность запрещать определенные роли или добавлять игровые модификаторы создает уникальный игровой процесс. Настройка также является ключевой функцией в Town of Salem 2, позволяя игрокам настраивать своих персонажей, домашних животных и даже интерьер своего дома.

Общение стало проще, чем когда-либо, благодаря возможности отмечать игроков, роли и ключевые слова в чате.

Частные настраиваемые лобби позволяют игрокам приглашать своих друзей с помощью простого кода из шести букв или просматривать настраиваемые лобби, чтобы присоединиться к другим играм.

В игре также есть свободное передвижение по вестибюлям, ночью и в качестве призрака, в отличие от Town of Salem 1.

Игроки могут помочь в борьбе с Ковеном или присоединиться к ним и захватить город Салем раз и навсегда.