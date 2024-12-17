Для игры TRAIL OUT вышло дополнение с мотоциклами

Испытайте новый вид транспорта - мотоциклы! Огромные скорости, постоянная опасность и возможность нанести противнику удар битой, топором, сковородкой или даже катаной! После почти года разработки и экспериментов разработчики выпустили большое обновление добавляющие двухколесный транспорт, мотоциклы имеют свою собственную физику вождения и возможность наносить урон врагам! DLC Moto Rush включает в себя 6 видов мотоциклов, скины и многое другое!

Новые 6 мотоциклов (JV500, Link i300, Fahrad XD, Yozora GT, Herrington, Pedro P150)

Система холодного оружия, бьющего по движущимся противникам

5 новых скинов персонажей