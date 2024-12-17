Для игры TRAIL OUT вышло дополнение с мотоциклами

Испытайте новый вид транспорта - мотоциклы! Огромные скорости, постоянная опасность и возможность нанести противнику удар битой, топором, сковородкой или даже катаной! После почти года разработки и экспериментов разработчики выпустили большое обновление добавляющие двухколесный транспорт, мотоциклы имеют свою собственную физику вождения и возможность наносить урон врагам! DLC Moto Rush включает в себя 6 видов мотоциклов, скины и многое другое!
- Новые 6 мотоциклов (JV500, Link i300, Fahrad XD, Yozora GT, Herrington, Pedro P150)
- Система холодного оружия, бьющего по движущимся противникам
- 5 новых скинов персонажей
Бюджетная игрулька, но поддержке реально удивлен, контента они в нее влили тонну, молодцы.
Ужас какой треш.
ну такая себе пародия на роад рэш. хотя лучше на эмуляторе первой соньки в 3Д версию зарубиться https://www.youtube.com/watch?v=Q5zM0kXmogI