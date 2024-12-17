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Trail Out 07.09.2022
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
7.4 225 оценок

Для игры TRAIL OUT вышло дополнение с мотоциклами

Pavel Rally
Новости

Испытайте новый вид транспорта - мотоциклы! Огромные скорости, постоянная опасность и возможность нанести противнику удар битой, топором, сковородкой или даже катаной! После почти года разработки и экспериментов разработчики выпустили большое обновление добавляющие двухколесный транспорт, мотоциклы имеют свою собственную физику вождения и возможность наносить урон врагам! DLC Moto Rush включает в себя 6 видов мотоциклов, скины и многое другое!

  • Новые 6 мотоциклов (JV500, Link i300, Fahrad XD, Yozora GT, Herrington, Pedro P150)
  • Система холодного оружия, бьющего по движущимся противникам
  • 5 новых скинов персонажей
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10
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
GraF68ru

Бюджетная игрулька, но поддержке реально удивлен, контента они в нее влили тонну, молодцы.

10
hpi

Ужас какой треш.

0
пекабир

ну такая себе пародия на роад рэш. хотя лучше на эмуляторе первой соньки в 3Д версию зарубиться https://www.youtube.com/watch?v=Q5zM0kXmogI

-1