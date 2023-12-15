В игру TRAIL OUT добавлен раллийный автомобиль

Разработчики GOOD BOYS постарались наполнить свою игру TRAIL OUT, самой разнообразной техникой, от стильных спорткаров до брутальных грузовиков, теперь пришло время новой экзотики, в игру добавлен автомобиль — Esport Rally, как не трудно догадаться за основу был взят настоящий раллийный автомобиль — Ford Escort MK1. Машина идеально подходит для трасс TRAIL OUT, ведь они представляют собой: лесные трассы, зимние дороги и засушливую пустыню. Наверно самым приятным для игроков будет узнать что автомобиль доступен бесплатно.