В игру TRAIL OUT добавлен раллийный автомобиль

Разработчики GOOD BOYS постарались наполнить свою игру TRAIL OUT, самой разнообразной техникой, от стильных спорткаров до брутальных грузовиков, теперь пришло время новой экзотики, в игру добавлен автомобиль — Esport Rally, как не трудно догадаться за основу был взят настоящий раллийный автомобиль — Ford Escort MK1. Машина идеально подходит для трасс TRAIL OUT, ведь они представляют собой: лесные трассы, зимние дороги и засушливую пустыню. Наверно самым приятным для игроков будет узнать что автомобиль доступен бесплатно.
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об игре
TRAIL OUT 07.09.2022
7.3 187 оценок
У вас есть возможность принять участие в фестивале гонок в стиле дерби. Собирайте и улучшайте разные автомобили с нуля, побеждайте противников и собирайте фанатов, чтобы попасть в самую верхнюю часть «чёрного списка». Также вас ждут различные режимы, такие как кросс, дерби и фестиваль с опасными трюками на больших скоростях и опасных территориях.
Минимальные требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 105 3570
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 27 ГБ
DirectX: 11.0
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 27 ГБ
DirectX: 11.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: 64-разрядная Windows 11
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070
Оперативная память: 32 ГБ
Место на диске: 27 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i7-4790
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070
Оперативная память: 32 ГБ
Место на диске: 27 ГБ
DirectX: 12.0
07.09.2022
Прочитав название и увидев картинку, вспомнил FlatOut
А это в чем-то его преемник.