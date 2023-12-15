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TRAIL OUT 07.09.2022
Экшен, Инди, Гонки, Автомобили
7.3 187 оценок

В игру TRAIL OUT добавлен раллийный автомобиль

Pavel Rally
Новости

Разработчики GOOD BOYS постарались наполнить свою игру TRAIL OUT, самой разнообразной техникой, от стильных спорткаров до брутальных грузовиков, теперь пришло время новой экзотики, в игру добавлен автомобиль — Esport Rally, как не трудно догадаться за основу был взят настоящий раллийный автомобиль — Ford Escort MK1. Машина идеально подходит для трасс TRAIL OUT, ведь они представляют собой: лесные трассы, зимние дороги и засушливую пустыню. Наверно самым приятным для игроков будет узнать что автомобиль доступен бесплатно.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Swit-vlad

Прочитав название и увидев картинку, вспомнил FlatOut

1
GuyverDark

А это в чем-то его преемник.

0