В Steam начался бесплатный открытый бета-тест мистического шутера Trench Tales

Trench Tales — амбициозный шутер от третьего лица, разработанный единственным представителем студии Talking Drums. Игра привлекла внимание геймеров нестандартной атмосферой и захватывающим сочетанием жанров. Вдохновленная событиями Первой мировой войны, она совмещает элементы хоррора, стратегии и напряженных перестрелок. Многие проводят параллели с Resident Evil и Sniper Elite, отмечая особый мрачный стиль Trench Tales и акцент на психологическом ужасе.

Геймерам предстоит перевоплотиться в солдата, оказавшегося в альтернативной реальности во Франции времен Великой войны. Сюжет обещает затронуть границы истины и восприятия, а противниками выступят ожившие павшие сверхъестественные воины. В распоряжении героя окажется традиционное вооружение времен Первой мировой войны наряду с сверхъестественными способностями, такими как замедление времени и просмотр сквозь стены. Разработчик обещает разнообразный арсенал, вариативные локации и разрушаемость.

Уже сейчас можно зарегистрироваться и принять участие в тестовых раундах, которые проходят на выходных. Таким образом, можно получить ранний доступ к игре и оценить ее на текущей стадии разработки. Дата официального выхода Trench Tales пока неизвестна.