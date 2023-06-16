Кровавый шутер Trepang2 получил ещё несколько трейлеров в преддверии выхода ©

Team17 выпустила ещё несколько трейлеров шутера от первого лица Trepang2 от Trepang Studios, демонстрирующие игровой процесс игры за несколько дней до её выхода.

О разработке было объявлено шесть лет назад, и возлагались большие надежды на интенсивную стрельбу, в которой в полной мере используются сверхъестественные способности, такие как метание и маскировка, а также рукопашный бой, такой как удары руками и ногами. Дата релиза была окончательно объявлена в апреле 2023 года.

Trepang 2 выйдет в Steam 21 июня.