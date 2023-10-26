Шутер Trepang2 получил DLC с испытаниями на выживание и новой косметикой

Trepang2 не лишен недостатков, но бесспорно, в этом хаотичном шутере от первого лица тоже есть что полюбить. Разработчик также был довольно щедр на обновления после запуска, и теперь выпустил новый DLC, добавляет в базовую игру большое количество контента.
Новейшим дополнением к игре является режим выживания, в котором вы будете выполнять возрастающие задачи на серии карт, одновременно следя за счетчиком голода, который необходимо пополнять, потребляя предметы. Это выглядит довольно забавно и должно идеально подойти игрокам, желающим получить больше от потрясающего основного игрового цикла Trepang2.
В дополнение к этому, в DLC также представлены новые скины оружия, экипировка игроков, метательные предметы и чит-коды.
Что то уже такие шутеры не заходят.