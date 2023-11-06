Сверхестественный шутер Trepang2 получил делюкс-издание в Steam

Trepang Studios и Team17 Digital сегодня выпустили Deluxe Edition сверхъестественного шутера Trepang2 в Steam за 29,99 долларов США после релиза на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в конце прошлого месяца. Версия Steam также включает базовую игру и сезонный абонемент DLC, предоставляющий игрокам доступ к недавно выпущенному DLC Survival Mode и предстоящему DLC, выпуск которого запланирован на начало 2024 года.
Духовный преемник динамичных и невероятных шутеров от первого лица середины 2000-х годов, Trepang2 сочетает в себе высокооктановый геймплей от первого лица с разрушительным саундтреком в стиле хэви-метал, когда игроки отправляются в сверхъестественное путешествие, полное смерти, разрушений и корпоративных заговоров. В шкуре недавно усовершенствованного суперсолдата, сбежавшего из правительственной секретной зоны, они вооружятся арсеналом оружия и овладеют множеством вновь обретенных сверхчеловеческих способностей, в то время как их преследуют их бывшие похитители и еще более потусторонние враги.
Он не доступен в РФ к тому же у меня 4090 и ставить этот хлам на пк за 2 ляма такое себе
Алан вейк 2 ставь!
Ключ можно купить в магазине "Буки".
Там вообще 20 фпс в 8к
Можно, на накой?
Что "на какой"? Не понял вопрос.