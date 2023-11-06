на главную
об игре
Trepang2 21.06.2023
7.7 223 оценки

Сверхестественный шутер Trepang2 получил делюкс-издание в Steam

monk70
Новости

Trepang Studios и Team17 Digital сегодня выпустили Deluxe Edition сверхъестественного шутера Trepang2 в Steam за 29,99 долларов США после релиза на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в конце прошлого месяца. Версия Steam также включает базовую игру и сезонный абонемент DLC, предоставляющий игрокам доступ к недавно выпущенному DLC Survival Mode и предстоящему DLC, выпуск которого запланирован на начало 2024 года.

Духовный преемник динамичных и невероятных шутеров от первого лица середины 2000-х годов, Trepang2 сочетает в себе высокооктановый геймплей от первого лица с разрушительным саундтреком в стиле хэви-метал, когда игроки отправляются в сверхъестественное путешествие, полное смерти, разрушений и корпоративных заговоров. В шкуре недавно усовершенствованного суперсолдата, сбежавшего из правительственной секретной зоны, они вооружятся арсеналом оружия и овладеют множеством вновь обретенных сверхчеловеческих способностей, в то время как их преследуют их бывшие похитители и еще более потусторонние враги.

21
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Артур Пинов

Он не доступен в РФ к тому же у меня 4090 и ставить этот хлам на пк за 2 ляма такое себе

-19
SERGEY-SP

Алан вейк 2 ставь!

6
Tiger Goose

Ключ можно купить в магазине "Буки".

0
Артур Пинов SERGEY-SP

Там вообще 20 фпс в 8к

0
Артур Пинов Tiger Goose

Можно, на накой?

-1
Tiger Goose Артур Пинов

Что "на какой"? Не понял вопрос.

0