Trepang2 21.06.2023
7.5 53 оценки

Вдохновленный FEAR шутер от первого лица Trepang2 обзавёлся новым трейлером и датой релиза

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monk70
Новости

С новым трейлером Trepang Studios и Team17 объявили дату выхода Trepang2, нового (не менее жестокого) шутера от первого лица, вдохновленного великой классикой жанра FEAR.

Как показывает новый почти двухминутный трейлер, Trepang2 будет доступен на ПК с 21 июня. Демо-версия также доступна для бесплатной загрузки в Steam.

Духовный преемник и любовное письмо к стремительному, сверхсовременному FPS середины 2000-х, Trepang2 отличается высокооктановым геймплеем от первого лица и ставит игроков на место недавно модернизированного суперсолдата, выполняющего миссию по убийству и разрушению. и месть.

Сбежавшие из секретного правительственного учреждения неизвестными союзниками и лишенные своих воспоминаний, игроки будут охотиться на своих пленников и еще более потустороннего врага, и должны вооружиться арсеналом разрушительного оружия и освоить свои новые сверхчеловеческие способности, чтобы пережить натиск и раскрыть смертельный заговор.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Кринжовник

FEAR славилась своим ИИ, а здесь его пока трудно оценить.

4
agula98
Вдохновленный FEAR

Разрабам самим не стыдно пиарится на великой FEAR? От Fear в игре максимум что есть, это слоумоу

3
Mr Malfoy

Ты точно играл в FEAR или только слышал об игре?

3
agula98 Mr Malfoy

А ты точно играл в Trepang2 что бы заявлять, что она является каким-то наследником Fear? Что там от Fear, слоумоу и ближний бой на этом все.

-3
Samson48 agula98

Чел, Инди студия просто вдохновляется какой-то другой игрой и всего-то. Причем тут какой-то стыд? А если бы ты поиграл, то понял бы, что геймплейно она очень похожа Фиар.

6
Filka77

я понимаю твой гнев ,но там про "вдохновляются игрой FEAR" ,думаю не страшно ,а что выйдет посмотрим!😊

1
Executor666

Более того, по графике они тоже вдохновлялись тем временем)

0
SubaruBrzDream

Хочу качественные ремейки старых FEAR

3
Vasya-100

Посмотрим что получится когда выйдет,FEAR крутая игруха для своего времени была

0
Batchankoff

Trepang2 - нужно спросить у издателя, где купить\скачать 1ю часть игры. 😀

0