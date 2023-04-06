Вдохновленный FEAR шутер от первого лица Trepang2 обзавёлся новым трейлером и датой релиза ©

С новым трейлером Trepang Studios и Team17 объявили дату выхода Trepang2, нового (не менее жестокого) шутера от первого лица, вдохновленного великой классикой жанра FEAR.

Как показывает новый почти двухминутный трейлер, Trepang2 будет доступен на ПК с 21 июня. Демо-версия также доступна для бесплатной загрузки в Steam.

Духовный преемник и любовное письмо к стремительному, сверхсовременному FPS середины 2000-х, Trepang2 отличается высокооктановым геймплеем от первого лица и ставит игроков на место недавно модернизированного суперсолдата, выполняющего миссию по убийству и разрушению. и месть.

Сбежавшие из секретного правительственного учреждения неизвестными союзниками и лишенные своих воспоминаний, игроки будут охотиться на своих пленников и еще более потустороннего врага, и должны вооружиться арсеналом разрушительного оружия и освоить свои новые сверхчеловеческие способности, чтобы пережить натиск и раскрыть смертельный заговор.