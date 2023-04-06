Вдохновленный FEAR шутер от первого лица Trepang2 обзавёлся новым трейлером и датой релиза

С новым трейлером Trepang Studios и Team17 объявили дату выхода Trepang2, нового (не менее жестокого) шутера от первого лица, вдохновленного великой классикой жанра FEAR.
Как показывает новый почти двухминутный трейлер, Trepang2 будет доступен на ПК с 21 июня. Демо-версия также доступна для бесплатной загрузки в Steam.
Духовный преемник и любовное письмо к стремительному, сверхсовременному FPS середины 2000-х, Trepang2 отличается высокооктановым геймплеем от первого лица и ставит игроков на место недавно модернизированного суперсолдата, выполняющего миссию по убийству и разрушению. и месть.
Сбежавшие из секретного правительственного учреждения неизвестными союзниками и лишенные своих воспоминаний, игроки будут охотиться на своих пленников и еще более потустороннего врага, и должны вооружиться арсеналом разрушительного оружия и освоить свои новые сверхчеловеческие способности, чтобы пережить натиск и раскрыть смертельный заговор.
FEAR славилась своим ИИ, а здесь его пока трудно оценить.
Разрабам самим не стыдно пиарится на великой FEAR? От Fear в игре максимум что есть, это слоумоу
Ты точно играл в FEAR или только слышал об игре?
А ты точно играл в Trepang2 что бы заявлять, что она является каким-то наследником Fear? Что там от Fear, слоумоу и ближний бой на этом все.
Чел, Инди студия просто вдохновляется какой-то другой игрой и всего-то. Причем тут какой-то стыд? А если бы ты поиграл, то понял бы, что геймплейно она очень похожа Фиар.
я понимаю твой гнев ,но там про "вдохновляются игрой FEAR" ,думаю не страшно ,а что выйдет посмотрим!😊
Более того, по графике они тоже вдохновлялись тем временем)
Хочу качественные ремейки старых FEAR
Посмотрим что получится когда выйдет,FEAR крутая игруха для своего времени была
Trepang2 - нужно спросить у издателя, где купить\скачать 1ю часть игры. 😀