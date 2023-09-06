Вдохновлённый F.E.A.R шутер Trepang2 вскоре получит обновление с новым контентом

После запуска версии для ПК в июне этого года, оригинальный шутер от первого лица Trepang2 от Trepang Studios, скоро получит первое обновление с новым контентом..
Патч 1 содержит 5 новых карт Орды, 5 скинов игроков и несколько скинов оружия, улучшенные настройки контроллера и множество других исправлений. В настоящее время он отправлен на утверждение. Распространение патчей начнется, как только подготовка будет завершена. Также компания Trepang Studios сообщила, что патч 1 не является финальным обновлением.
Trepang 2 — это шутер от первого лица со способностями замедления времени, стрельбой и мощными атаками ближнего боя. В нем представлены игровые режимы, включая атаки на время, локальные сражения с интенсивным кровопролитием, замедленные уклонения от пуль, атаки ближнего боя и продвинутое боевое поведение противника, оснащенное искусственным интеллектом (подобное FEAR).
Игра на 1 раз, ей никакой контент не нужен
скины,хех
Туда бы сюжета и миссий доложить в придачу к более полезным аддонам оружия, а скины же вообще ХЗ кому нужны. А так, как мясной шутан вполне неплохая игра