Triangle Strategy 04.03.2022
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Вышло обновление Triangle Strategy 1.1.0, добавляющее дополнительную главу и функции повтора глав и сюжетных боев

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monk70
Новости

Square Enix и Artdink выпустили обновление версии 1.1.0 для Triangle Strategy для ПК и Nintendo Switch, добавив функцию повтора глав, эпилог Extra Story и другие изменения игрового процесса.

Дополнительная история — это примерно 10-минутная сцена-эпилог, показывающая некоторые решения истории персонажей после окончания игры. Примечания к патчу можно найти ниже через Square Enix.

Triangle Strategy выпущена в марте 2022 года для Nintendo Switch, а в октябре 2022 года последовал порт для ПК. Было продано более 1 миллиона единиц стратегической ролевой игры.

Примечания к патчу:

  • Добавлена функция воспроизведения истории персонажа.
  • Добавлена функция повтора сюжетного боя.
  • Добавлены дополнительные события главы. Вы должны пройти маршрут Сереноа в основной истории, чтобы играть в дополнительные главы.
  • Для улучшения игрового процесса было решено несколько проблем.

Triangle Strategy доступна для Switch и ПК в Steam.

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