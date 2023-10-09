Симулятор строительства поселения Tribe: Primitive Builder выходит на ПК 12 октября ©

12 октября 2023 года состоится релиз Tribe: Primitive Builder для ПК. Эта игра с открытым миром на Unreal Engine 5.1 сочетает в себе элементы строительства, управления городом, исследования и выживания. В мире первобытного мистицизма Tribe: Primitive Builder вас ждет множество испытаний. В ближайшее время разработчики планируют также выпустить игру на платформах PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Tribe: Primitive Builder была создана в результате совместной работы трех польских разработчиков: Space Boat Studios, Polyslash SA и Baked Games S.A. Версия для ПК издается PlayWay S.A.

Tribe: Primitive Builder — это игра с открытым миром, ориентированная на одиночную игру, поскольку игра представляет собой смесь нескольких жанров — хотя в основном это строитель от первого лица, игра ориентирована на управление и расширение деревни. Вы также обнаружите, что существует множество механик, связанных с исследованием, выживанием, охотой и крафтом.

Геймерам предстоит сыграть за титульного строителя, приговоренного к Острову Изгнанных, месту, где в тени вечно горящего вулкана живут разные племена. Как предполагают разработчики, сюжетный режим будет основан на интригующих видениях, подчеркивающих мир первобытной мистики.

Остров Изгнанных состоит из 4 различных биомов. Каждый из этих регионов является домом отдельного племени. Игрок получит арсенал инструментов для игры (нож, топор, копье и кирка, и это лишь некоторые из них). При расширении деревень в основных сюжетных миссиях доступно 17 различных типов зданий и 8 уникальных построек. Прогрессия основана на выполнении специальных ритуалов, всего их 28.

По оценкам разработчиков, прохождение основного сюжета в среднем займет не менее 30-35 часов. Хотя исследование всех тайн острова и полное развитие каждого племени, скорее всего, займут более 100 часов.