Состоялся официальный анонс многопользовательского шутера Tribes 3: Rivals

Tribes 3: Rivals - новая игра в серии соревновательных шутеров от первого лица, которую компания-разработчик Prophecy Games представила в полном объеме.

Rivals - это командный шутер, в котором есть реактивные ранцы и война. Вы сражаетесь за захват флага вражеской команды, одновременно защищая свой собственный. На выбор предлагается несколько классов (легкий, средний и тяжелый), каждый из которых обладает способностями, преимуществами и вооружением. Скоростной режим передвижения основан на использовании реактивного ранца и "скольжения", что позволяет быстро перемещаться по огромным картам.

По словам Prophecy Games, в настоящее время Tribes 3 - это игра в формате 5v5, но в зависимости от отзывов рассматриваются и другие режимы игры. Также планируется поддержка других игровых режимов, таких как испытания на время. Транспортные средства будут доступны в будущем, но не на ранних стадиях тестирования. Tribes 3 будет поддерживать пользовательские матчи, пользовательские режимы игры и пользовательский контент в поэтапном режиме.

Дата выхода Tribes 3 пока не определена, но в ближайшие несколько месяцев Prophecy Games проведет ограниченные плейтесты, каждый из которых продлится пару дней. Записаться на участие можно на сайте Tribes 3. Ожидается, что игра выйдет на ПК через Steam и Epic Games Store. Prophecy Games заявила, что работает над запуском на консолях PlayStation и Xbox "в более позднее время".

Известно, что в момент выхода Tribes 3 будет стоить 19,95 доллара за базовое издание, а также будут доступны более дорогие премиум-издания, включающие дополнительные косметические материалы. Prophecy Games утверждает, что оружие не нужно разблокировать в игре, а все предметы, не относящиеся к косметике, "будут легко доступны игрокам". "Единственные предметы, которые мы планируем предлагать для внутриигровой покупки, - это косметика", - заявили разработчики. Существует также возможность выпуска сезонного пропуска.

Серия Tribes получила пять игр с 1998 по 2012 год. Последняя часть, получившая признание критиков, Tribes: Ascend была разработана Hi-Rez Studios за несколько лет до выхода Smite, Paladins и Rogue Company.

Разработчик Tribes 3 компания Prophecy Games была основана в конце 2019 года под эгидой Hi-Rez Studios. Но в начале 2020 года Prophecy отделилась от Hi-Rez и стала независимой студией, прихватив с собой и Tribes.