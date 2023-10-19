Сказочный платформер Trine 5: A Clockwork Conspiracy получил хвалебный трейлер

Сказочный платформер Trine 5: A Clockwork Conspiracy от Frozenbyte, вышедший в конце августа, получил хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы. И снова Понтий, Зоя и Амадей добились успеха, найдя способ не только спасти королевство, но и завоевать сердца игроков и критиков.
Независимо от того, играете ли вы в одиночку или с тремя друзьями в онлайн- или локальном кооперативе, обновленная система сложности головоломок сохраняет свежесть, адаптируя задачу к количеству игроков.
Если вы хотите поиграть в кооп с друзьями то Trine отличная серия игр для этого.
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