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Trine 5: A Clockwork Conspiracy 31.08.2023
8 67 оценок

Сказочный платформер Trine 5: A Clockwork Conspiracy получил хвалебный трейлер

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monk70
Новости

Сказочный платформер Trine 5: A Clockwork Conspiracy от Frozenbyte, вышедший в конце августа, получил хвалебный трейлер с положительными отзывами прессы. И снова Понтий, Зоя и Амадей добились успеха, найдя способ не только спасти королевство, но и завоевать сердца игроков и критиков.

Независимо от того, играете ли вы в одиночку или с тремя друзьями в онлайн- или локальном кооперативе, обновленная система сложности головоломок сохраняет свежесть, адаптируя задачу к количеству игроков.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
6363

Если вы хотите поиграть в кооп с друзьями то Trine отличная серия игр для этого.

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жифорсник

Прошел

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