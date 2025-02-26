Изометрический экшен TRON: Catalyst выйдет 17 июня

Разработчик Bithell Games и издатель Devolver Digital анонсировали дату релиза TRON: Catalyst — продолжения игры TRON: Identity. Игра выйдет 17 июня на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Анонс был сопровождён трейлером, который показал основные особенности геймплея.

Игрокам предстоит исследовать цифровой город Arq Grid на световом цикле и сражаться с врагами с помощью Identity Disc. В новом трейлере также продемонстрирована способность перемотки времени, что позволит принимать более стратегические решения в боях.

TRON: Catalyst будет включать элементы rogue-lite и метроидвании, предлагая альтернативные маршруты и скрытые локации. Игра продолжает концепцию TRON: Identity, но теперь с более динамичным игровым процессом.