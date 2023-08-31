Tropico для iOS и Android получила дополнение The Tropican Dream

Компания Feral Interactive сообщила, что DLC The Tropican Dream вышло для Tropico на iOS и Android и доступно через покупку в приложении.
Тропическая мечта бросает вызов Эль Президенте в шести оригинальных сценариях, каждый из которых эксклюзивен для мобильной версии Tropico. Новые дилеммы и диковинные сценарии проверят остроумие и управленческий гений даже самого опытного диктатора, представленные в сатирическом стиле, который делает этого юмористического градостроителя таким уникальным. Преодоление древних проклятий и столкновение с гневом Бога — это наименьшая из проблем, поскольку Эль Президенте героически трудится, чтобы осуществить мечты тропиканцев.