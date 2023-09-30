Для Tropico 6 анонсировано новое DLC про пандемию Going Viral ©

Издатель Kalypso Media и собственный разработчик Realmforge Studios объявили о новом DLC Going Viral для Tropico 6. В Going Viral у игроков есть возможность взять на себя роль кризисного менеджера в роли Эль Президенте и решить, победить ли болезнь в политическом хаосе пандемии или извлечь из нее выгоду для великого Тропико.

В новом приключенческом DLC Tropico 6 — Going Viral прекрасному острову Тропико предстоит столкнуться с беспрецедентным кризисом: население охватывают четыре разные эпидемии. Игрокам предстоит решить, предоставить ли гарантии безопасности жителям Тропико или использовать уникальные возможности для консолидации своей власти.

Необходимо преодолеть беспрецедентные проблемы, в том числе найти лекарство или ввести карантинные меры – и все это в политическом ландшафте с новыми друзьями и старыми врагами. Игроки оказываются перед выбором: взять эпидемию под контроль или использовать хаос в своих целях.

Tropico 6 – Going Viral будет доступен с 12 октября для ПК с Windows и 26 октября для Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5.