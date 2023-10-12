Tropico 6 получила дополнение про пандемию Going Viral на ПК ©

Издатель Kalypso Media и разработчик Realmforge Studios сообщили о выпуске новейшего дополнения к популярной стратегии Tropico 6 – Going Viral на ПК и выйдет на консолях 26 октября на Xbox One и Series X|S, а также на PlayStation 4 и PlayStation 5. Приготовьте шприц, продезинфицируйте руки и наденьте чистую одежду, потому что Эль Президенте готовится к битве с болезнями, которая обещает стать для него самой тяжелой битвой. Столкнувшись с микроскопической, но мощной угрозой, новые болезни угрожают подвергнуть риску всех тропиканцев. Гонка за лекарством началась!

Присоединяйтесь к Эль Президенте, который погружается в мир пандемий и хаоса политических маневров, стремясь победить или извлечь выгоду из четырех новых болезней, нарушающих повседневную жизнь лояльных тропиканцев. Дополнение Going Viral представляет новую механику «Паника», которая измеряет реакцию тропиканцев на эти заболевания. Понимая уровень их паники, поднимете ли вы тревогу, чтобы воспользоваться страхом своих граждан, или сохраните спокойствие населения перед лицом потенциально смертельной угрозы?

С добавлением этих новых вирусов некоторые пострадавшие жители понесут серьезный вред, в то время как другие будут испытывать лишь легкие симптомы. Как бесстрашный лидер, вы будете дергать за ниточки, чтобы держать пандемию под контролем, с помощью девяти новых зданий и 16 новых указов. Постройте колоссальную больницу, чтобы расширить свои медицинские возможности, и разместите медицинские контрольно-пропускные пункты для поиска зараженных людей. Сражайтесь с чумой стильно с помощью нового наряда для Эль Президенте — аксессуара «Чумная маска». Вы будете полностью готовы к любым разрушениям, которые эта пандемия принесет Тропико.