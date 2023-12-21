Truck Driver: The American Dream получила рождественское обновление

SOEDESCO сообщила, что бесплатное обновление «Свободное передвижения» и «Рождество на колесах» выходит сегодня для версий PS5 и Xbox Series X|S

Разгрузите свой груз и наслаждайтесь захватывающими панорамными видами в новом режиме «Свободное передвижения». Эта функция предлагает идеальный вариант для тех, кто ищет более непринужденное вождение грузовика, предоставляя неструктурированный способ игры в Truck Driver: The American Dream.

Благодаря обновлению «Свободное передвижение» игроки получат доступ к новым возможностям трудоустройства, которыми они смогут воспользоваться в любое время, набираясь опыта и продвигаясь в мире грузоперевозок на своих собственных условиях. В каждом городе, заправке и остановке для отдыха будут представлены случайно сгенерированные миссии различной сложности, в которых игроки будут доставлять грузы по карте.

Выполняя миссии в режиме «Свободное передвижение», игроки будут накапливать деньги, получать опыт и повышать уровень. Достигнув определенных уровней, игроки откроют новые грузовики, что даст им возможность опробовать все грузовики, доступные в сюжетном режиме.

Присоединяйтесь к празднованию Рождества и сверкающем 18-колесном рождественском грузовике и возьмите на себя роль Санта-Клауса, доставляя восхитительные подарки по заснеженному ландшафту. Отправляйтесь в новую сюжетную линию в роли Санты, выполняя задания по доставке подарков от очаровательной Белоснежки. Окунитесь в дух Рождества, путешествуя по штату Нью-Йорк, который преобразился в морозную зимнюю страну чудес.