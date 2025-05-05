True Thief: Дневники разработки - Часть 6 - Чьи голоса звучат в проекте

True Thief - это атмосферная изометрическая stealth-RPG об искусстве выживать без насилия. Никаких убийств — только скрытность, ловкость и умение манипулировать обстоятельствами.

Игроку предстоит выяснить, что случилось в этом мире, что такое "Тьма" и как выбраться из сложной ситуации, в которую угодил главный герой — Энвет Нокт.

Сегодня мы хотим рассказать вам, чьи голоса оживляют персонажей в демо-версии.

Ранее мы записывали озвучку напрямую с актёрами, без централизованного контроля — поэтому голоса могли различаться по тембру и интонации.

Сейчас всё иначе. Мы сотрудничаем со студией AniDub Online, а руководит процессом режиссёр озвучки Семёнов Евгений Александрович.

Вместе мы записали полноценную озвучку ключевых персонажей для раннего доступа.

Кого вы услышите в нашем проекте?

Главный герой - Энвет Нокт

Энвет - опытный вор и беженец из Миргарда, заставший начало конца. Он смог сбежать в столицу, чтобы начать свой путь заново, но судьба снова подтолкнула его встать на путь воровства. К чему приведет его этот путь?

Озвучивает Арсланов Тимур — голос Тандзиро в «Клинке, рассекающем демонов», Акселя в «Лазаре» и многих других.

Барон - Лонгрим Борг

Загадочный и влиятельный барон Л., повлиявший на судьбу Энвета, просто выгнав его из его собственного дома и заселив в нем своего соглядатая. Встретимся ли мы с ним, предстоит узнать нашему игроку.

Озвучивает Шарафутдинов Дамир — голос Коркуса в «Берсерке», Амори в «Stalcraft» и т.д.

Беженка - Милта

Дерзкая, требовательная и амбициозная девушка. С первого дня в столице Орлунд она делала все, для того, чтобы попасть в центральный квартал и выбрать из трущоб.

Озвучивает Дорофеева Екатерина — официальный голос YouTube-канала на 80 млн подписчиков. Также: Лара в «Месте под солнцем», Джериетта в «Перестану быть героем».

Гробовщик - Майлз

Предприимчивый старый ловкач, который любит выпить и быть всегда в моде. Многие удивляются откуда у него на это деньги. В этом предстоит разбираться нашему игроку.

Озвучивает Соколов Александр — рэппер J-Zuss в «Not for Broadcast», Талос Рукер в «Deus Ex: Mankind Divided».

Начальник порта - Роберт

Ничего не проходит мимо местного воротилы Роберта в Орлунде. Он настоящий делец и знает всё и вся. Энвету предстоит столкнуться с ним, но чем это закончится...

Озвучивает Маслов Андрей — Скорпион в «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук», Макс в «The Callisto Protocol».

Волшебница - Ария

Гордая и властная Ария, придворная волшебница Орлунда.

Озвучивает Загорская Татьяна — Аня Форджер «Семья шпиона», Ферн «Фрирен» и многие другие знакомые нам персонажи.

Мы очень надеемся, что вам понравится, как звучат герои мира True Thief. Для нас это важный шаг — и ваша поддержка делает его ещё значимее.

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