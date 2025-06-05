Ролевой экшен "Царевна" показали на Красной площади

Презентацию провели на праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина

С 4 по 7 июня на Красной площади в Москве в одиннадцатый раз проходит ежегодный книжный фестиваль, посвященный дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поэт родился 226 лет назад. В этом году на главной сцене впервые заговорили о видеоиграх, а точнее — о тесно связанном с творчеством Пушкина ролевом экшене «Царевна» от WATT Studio.

Промо-ролик:

«Царевна» основана на «Сказке о царе Салтане» и сочетает сражения с балетной хореографией. На сцене авторы обсудили, как адаптировать творчество Пушкина под необычный формат, поделились деталями разработки и продемонстрировали, как можно донести культурное наследие через игровые механики.

Выход «Царевны» запланирован на 2026 год.