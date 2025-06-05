Ролевой экшен "Царевна" показали на Красной площади

Презентацию провели на праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина
С 4 по 7 июня на Красной площади в Москве в одиннадцатый раз проходит ежегодный книжный фестиваль, посвященный дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поэт родился 226 лет назад. В этом году на главной сцене впервые заговорили о видеоиграх, а точнее — о тесно связанном с творчеством Пушкина ролевом экшене «Царевна» от WATT Studio.
Промо-ролик:
«Царевна» основана на «Сказке о царе Салтане» и сочетает сражения с балетной хореографией. На сцене авторы обсудили, как адаптировать творчество Пушкина под необычный формат, поделились деталями разработки и продемонстрировали, как можно донести культурное наследие через игровые механики.
Выход «Царевны» запланирован на 2026 год.
А будут возмущения что опять заставляют "сильной и независимой" играть?)
Или это только против зарубежных игр работает?
Мы ничего не знаем про персонажа и есть хорошие примеры "сильной и независимой".
не надо путать классику с пропагандой
Надо полагать, "это другое"?
всё, теперь в каждой игре про святое и родное будет балет, тренд запущен, про откаты, отмывки и другие прелести промолчу, про игру ничего не знаю
судя по аватарке, вполне естественно, что Вас бесит балет, святое и родное
меня балет не бесит, балет был в Атомик харт, теперь его будут пихать во все игры, чистый стереотип
ну, это явно лучше, чем водка, шапка-ушанка и балалайка, хотя тоже неплохо
Ещё нужно игру сделать про фигурное катание. Типа Морозко. Ну это шутка. Ибо по мне фигурное катание это кривляние на льду, а не вид зимнего спорта.
Художественная гимнастика для Вас тоже не спорт? Спортивная гимнастика недалеко ушла - тоже, видимо, промах. Прыжки в воду, синхронное плавание, прыжки на батуте - как с этим дела обстоят? А ведь есть ещё спортивная ходьба... Все ходят каждый день.
Ну, вас понесло. Можете ещё вспомнить конькобежный спорт. От него пользы больше чем от фигурного катания. И в нем смысл есть. Как и от спортивной гимнастики, впрочем. Кстати про синхронное плавание спасибо, что вспомнили тоже фигня полная по мне. Кривляние, но уже в воде. Прыжки в воду уже смысл есть. Прыжки на батуте тоже смысл есть. Хоккей, футбол смысл есть. Даже стрельба из лука есть смысл. Ну, в заключение касательно спортивной ходьбы Видимо настолько незнакомы с темой и любите кривляние на льду что забывает, чем спортивная ходьба отличается от обычной. Посмотрите как нить соревнование по спортивной ходьбе и особенно за что штрафуют спортсменов во время забега так сказать. Ну и главное касательно спортивной ходьбы и обычной ходьбы. В последнем случае люди редко становятся инвалидами к 30-40 годам в отличие от спортсменов. Из-за чего и вынуждены часто завершать карьеру.
ps. кстати даже в прыжках с трамплина есть смысл, помимо того что люблю этот вид зимнего спорта. А вот в фигурном катании и синхронки кроме кривляния нет ничего.
Значит, дело в "пользе" и "смысле". Проблема в том, что Вы вкладываете в эти понятия то, что известно только Вам. Ни один вид спорта не имеет только положительного влияния на здоровье. К 30-40 годам спортсмены ушатывают ту или иную систему своего организма практически в любом виде спорта. На то он и спорт.
Даже интересно: будет такая же шляпа, как Смута?
"лучше" там 2 лярда... шучу ... 3
а так само ближайшее это про марионетку взбесившеюся то еще дрьмо кароче
Steelrising
Ой, точно, спасибо что напомнили как ЭТО называлось. Все вспомнить не могла. Такая лютая шняга...
ГОТИ завезли , ещё и в стиме
в нашем геймдеве дотации на балерин?
кто то сказал что это круто...
Нет, выглядит конечно хорошо, но блин, почему балерина? Что за дарк соулс + балет? Ну зачем это? Ну сделайте просто хорошую игру, без вот этих вот выпендрежиств. Ну ведь могут-же блин... Или что, прям такая необходимость протолкнуть балет?
Как пример, стеллар блейд. И тут и там гг девушка, и тут и там вроде как сражается. Главное нарядов побольше засунуть и чтоб они прикрывали поменьше, и все, успех обеспечен. =)
брось там еще физика грудей и попы а это утеряные технологии