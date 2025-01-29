Безумный киберпанк-шутер от первого лица Turbo Overkill добрался до консолей

Издатель Apogee Entertainment и разработчик Trigger Happy Interactive объявили о выходе безумного киберпанк-шутера от первого лица Turbo Overkill для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

Turbo Overkill впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 22 апреля 2022 года, а затем вышла в полной версии 15 июля 2023 года.

Turbo Overkill, вдохновленная некоторыми из величайших игр всех времен, такими как DOOM и Quake от id Software, а также Duke Nukem 3D от Apogee, с потрясающей киберпанковской графикой, является самым жестоким шутером от первого лица, когда-либо выпущенным Apogee. Вы играете за Джонни Турбо, дополненного скрытыми ракетами для рук и бензопилой, которая выдвигается из вашей голени, позволяя вам скользить и резать врагов на куски.

В этом аду «Бегущего по лезвию» и DOOM Джонни возвращается в свой родной город Парадайз и обнаруживает, что все его население одержимо Сином, враждебным ИИ, и его армией дополненных приспешников. Отчаянно нуждаясь в деньгах, чтобы избежать своих прошлых ошибок, Джонни берется за невыполнимую задачу — уничтожить величайший из когда-либо созданных ИИ. Соперничающие охотники за головами хотят первыми получить приз.