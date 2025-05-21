Пошаговая РПГ Twilight Wars выйдет в Steam 23 мая

Киберпанковская Twilight Wars в стиле Darkest Dungeon про Россию будущего и борьбу агентов секретной организации с корпорациями уже давно доступна в VK Play, а на днях выйдет и в Steam.

Но для пользователей Twilight Wars в VK Play 23 мая тоже станет знаковой датой, так как одновременной с релизом в Steam игра выйдет из раннего доступа. Соответственно, в Steam у Twilight Wars будет сразу полноценный релиз.

В Twilight Wars геймплей построен по принципу первой части Darkest Dungeon, то есть нам нудно собирать отряд на вылазки, где мы проходим по коридорной локации, собирая лут и встречаясь с отрядами врага.

В Twilight Wars при формировании отрядов делается упор на психологию, поэтому нужно учитывать характеры персонажей и смогут ли они сойтись со своими напарниками. Психозы, получаемые в боях по примеру DD, в Twilight Wars можно будет вылечить на базе, обратившись к специалисту.