Новый трейлер сериала Twisted Metal раскрыл дату премьеры

Стриминг-сервис Peacock представил трейлер второго сезона сериала Twisted Metal по мотивам культовой игровой серии. Новые эпизоды стартуют 31 июля, а издание IGN уже поделилось первыми кадрами и подробностями, основанными на интервью с актёрами Энтони Маки, Стефани Беатрис и шоураннером Майклом Джонатаном Смитом.

«В этом сезоне все — злодеи, потому что мы на турнире», — интригует Маки. Главных героев ждут безумные смертельные гонки, организованные таинственным Калипсо (Энтони Кэрриган), где ставки выше, чем когда-либо.

Джон Доу исполнил мечту — обрел дом в Новом Сан-Франциско и нашёл сестру. Тихоня также ищет своё место в новом мире, но судьба вновь сталкивает их с бунтарями и опасностями.