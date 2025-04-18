Новый трейлер сериала Twisted Metal раскрыл дату премьеры

Стриминг-сервис Peacock представил трейлер второго сезона сериала Twisted Metal по мотивам культовой игровой серии. Новые эпизоды стартуют 31 июля, а издание IGN уже поделилось первыми кадрами и подробностями, основанными на интервью с актёрами Энтони Маки, Стефани Беатрис и шоураннером Майклом Джонатаном Смитом.
«В этом сезоне все — злодеи, потому что мы на турнире», — интригует Маки. Главных героев ждут безумные смертельные гонки, организованные таинственным Калипсо (Энтони Кэрриган), где ставки выше, чем когда-либо.
Джон Доу исполнил мечту — обрел дом в Новом Сан-Франциско и нашёл сестру. Тихоня также ищет своё место в новом мире, но судьба вновь сталкивает их с бунтарями и опасностями.
Я смотрю, кроме этого энтони маки не осталось уже актеров в голливуде!?. Мало ему было капитана америку испоганить...
первый сезон был вполне неплохой, а вот с капитаном Америкой тут да полная шляпа получилась.
Советую глянуть сериал, без каких то ожиданий, он смотрится на удивление легко и с интересом
Это тот где лютым злодеем оказывается девочка с вечно грустным лицом, усыпанным конопушками, а Маки бегает и втирает, что не всякий террорист - злой?
это вроде сюжет сокола и зимнего солдата так что нет не то
Да... я вот не думал в принципе смотреть... но затянуло в итоге) Вполне себе норм.
Это чучело еще не разжаловали в Рядового Америка )
Противный актер пипец просто!!
Ну блин, только не Энтони Макаки!😩
Лучше бы игру новую сделали крутую!!
Это жду 3-4 Twisted Metal до дыр затерли.