ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Twisted Metal (2012) 14.02.2012
Экшен, Гонки
8.3 199 оценок

Новый трейлер сериала Twisted Metal раскрыл дату премьеры

butcher69 butcher69

Стриминг-сервис Peacock представил трейлер второго сезона сериала Twisted Metal по мотивам культовой игровой серии. Новые эпизоды стартуют 31 июля, а издание IGN уже поделилось первыми кадрами и подробностями, основанными на интервью с актёрами Энтони Маки, Стефани Беатрис и шоураннером Майклом Джонатаном Смитом.

«В этом сезоне все — злодеи, потому что мы на турнире», — интригует Маки. Главных героев ждут безумные смертельные гонки, организованные таинственным Калипсо (Энтони Кэрриган), где ставки выше, чем когда-либо.

Джон Доу исполнил мечту — обрел дом в Новом Сан-Франциско и нашёл сестру. Тихоня также ищет своё место в новом мире, но судьба вновь сталкивает их с бунтарями и опасностями.

27
11
Twisted Metal (2012)
14.02.2012
Комментарии: 11
Ваш комментарий
HubertJFarnsworth

Я смотрю, кроме этого энтони маки не осталось уже актеров в голливуде!?. Мало ему было капитана америку испоганить...

13
Demian Averon

первый сезон был вполне неплохой, а вот с капитаном Америкой тут да полная шляпа получилась.

6
Kamishini1993

Советую глянуть сериал, без каких то ожиданий, он смотрится на удивление легко и с интересом

6
Рустам Диванный воин Kamishini1993

Это тот где лютым злодеем оказывается девочка с вечно грустным лицом, усыпанным конопушками, а Маки бегает и втирает, что не всякий террорист - злой?

1
Kamishini1993 Рустам Диванный воин

это вроде сюжет сокола и зимнего солдата так что нет не то

AlexNik Demian Averon

Да... я вот не думал в принципе смотреть... но затянуло в итоге) Вполне себе норм.

1
MNM 777

Это чучело еще не разжаловали в Рядового Америка )

7
Anal4onok

Противный актер пипец просто!!

2
Александр Ткасев

Ну блин, только не Энтони Макаки!😩

3
Anal4onok

Лучше бы игру новую сделали крутую!!

2
punck

Это жду 3-4 Twisted Metal до дыр затерли.