Авторы Two Point Campus представили бесплатное пасхальное обновление ©

Наступает пасхальный сезон, а это значит, что украшенные яйца и шоколадные кролики начинают появляться в видеоиграх. Ну, в некоторых из них. Одной из таких игр является Two Point Campus, которая только что получила весеннее обновление на PC, Xbox и PlayStation.

Это бесплатное обновление делает примерно то, что вы и ожидали: в нем вы найдете множество сезонных лакомств, с помощью которых сможете развеселить свой университетский городок. Во-первых, по всему округу Two Point идет охота за пасхальными яйцами; пройдите новый уровень Challenge, чтобы принять участие в гонке яиц и серебряных ложек и найти зарытые сокровища. Найдя их, вы сможете украсить ими свой университет или продать их, чтобы получить денежное вознаграждение. Кроме того, игроки могут насладиться новым нарядом "Ушки кролика" для своих студентов, а также декоративными элементами, такими как шоколадные кролики и вылупившиеся птенцы.