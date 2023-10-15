Разработчики симулятора UBOAT представили новые типы подводных лодок ©

У варшавской команды Deep Water Studio есть новости для любителей подводных лодок. Создатели UBOAT раскрыли контент, который появится в игре после того, как она выйдет из раннего доступа.

Польский симулятор должен был выйти из раннего доступа Steam в прошлом году, но теперь разработчики нацелились на релиз в этом году (хотя есть много признаков того, что релиз могутперенести). В качестве утешения в июне создатели поделились информацией о полной версии игры, хотя о новом контенте упоминалось немного. Подробнее об этом было сказано только в последнем анонсе разработчика.

Помимо неоднократных упоминаний о доработке игры перед дебютом версии 1.0, было подтверждено, что при запуске UBOAT наконец-то позволит вам командовать новыми типами подводных лодок.

На данный момент игрокам доступны только модели VIIC, но все лето разработчики работали над добавлением вариантов IIA, IID. VIIB, VIIC и VIIC/41, которые планируется включить в игру при запуске.

Также запланированы корабли типов IX и XXI, но они будут представлены в игре как часть DLC.

Единственная проблема заключается в том, что студии пришлось переработать большую часть кода игры. В результате фанатские моды раннего доступа UBOAT будут несовместимы с версией 1.0 до тех пор, пока они не будут обновлены.

Кроме того, в следующем обновлении UBOAT получит достижения в Steam. Разработчик также подтвердил добавление поддержки технологии FidelityFX Super Resolution 2.0. Кроме того, команда заверила, что у них еще есть много новостей, которыми они поделятся в следующих дневниках разработчиков.