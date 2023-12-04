Боевой ретро-платформер Ultracore появится на Xbox Series и Xbox One 7 декабря

В начале 1990-х годов шведский разработчик видеоигр Digital Illusions (также известный как DICE) начал работу над своей новой игрой. Разработанная для Commodore Amiga, Sega Mega Drive / Genesis и Sega Mega-CD, игра была закончена примерно на 99%. Она уже получила предварительный анонс во многих игровых журналах, ожидания были высокими, и все признаки указывали на скорый выход. Но затем проект был приостановлен из-за перехода на игровые приставки нового поколения, в частности, на более мощную Sony PlayStation.

В течение следующих двух десятилетий игра считалась потерянной навсегда. Но в 2019 году важная часть истории видеоигр возвращена геймерам под новым названием Ultracore.