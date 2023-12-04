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Ultracore 23.06.2020
6.2 10 оценок

Боевой ретро-платформер Ultracore появится на Xbox Series и Xbox One 7 декабря

monk70
Новости

Издатель ININ Games и разработчик DICE выпустят Ultracore для Xbox Series и Xbox One в Microsoft Store 7 декабря, объявили компании.

Ultracore впервые была выпущена для PlayStation 4 и Switch 23 июня 2020 года. Также планируется выпуск версии для PlayStation 5.

Ultracore — это настоящая 16-битная игра в стиле «беги и стреляй», настоящее любовное послание классическим 2D-играм в жанре экшн с замысловатым дизайном уровней, множеством секретов, которые нужно раскрыть, и многочисленными промежуточными и финальными боссами.

Изначально разработана в 90-х годах легендарной игровой студией Digital Illusions. Тогда она носила рабочее название Hardcore и была, к сожалению, отменен в последнюю минуту. Спустя 25 долгих лет, когда оригинальные игровые данные едва восстанавливались со старого жесткого диска и страстно портировались для работы на современном оборудовании, мы с гордостью представляем вам настоящую попытку сохранить наше общее наследие видеоигр.

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Ultracore
23.06.2020
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