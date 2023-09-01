Авторы Unawake показали новые геймплейные кадры ролевого экшена от первого лица ©

Независимая компания RealityArts совместно с издателем Toplitz Productions представила новые геймплейные кадры из альфа-версии Unawake - экшена от первого лица с рукопашным боем. Новые геймплейные кадры были показаны на выставке MIX Next.

В Unawake игрокам предстоит решить судьбу человечества в суматохе беспощадных войн между кошмарными созданиями из рая и ада. Игра, созданная на движке Unreal Engine 5, включает в себя крафт, интенсивные бои, кастомизацию оружия и широкий диапазон врагов.

Система развития навыков позволит игрокам улучшать свои способности, создавать зелья и формулы для изготовления различных видов ручных бомб. Кроме того, игроки смогут использовать тысячи видов оружия: мечи, боевые топоры, булавы, боевые молоты и многое другое. Каждое оружие в игре имеет 4 уровня редкости: стандартное, магическое, уникальное и древнее.

С NPC, такими как лекари, оружейники и игроки, с которыми встречается игрок, можно торговать, получая дополнительные бонусы к здоровью, ремонт оружия или детали для ремесел, а также возможность получить уникальные предметы.

"Это знакомство с боевым геймплеем - первый взгляд на нашу текущую работу над Unawake. Помимо этого, игра таит в себе множество неизведанных тонкостей в области ремесел, навыков и уровней, которые мы еще покажем в ближайшее время. Мы продолжаем совершенствовать игровой процесс, и нам не терпится рассказать о наших успехах", - заявил Исмаил Кемаль, соучредитель компании RealityArts.