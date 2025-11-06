Unbeatable отложили за несколько часов до релиза - игра выйдет в декабре

Разработчики музыкального экшена Unbeatable из студии D-CELL GAMES неожиданно объявили о переносе релиза — всего за несколько часов до выхода. Вместо запланированного релиза 6 ноября игра появится 9 декабря 2025 года.

Как сообщили авторы в посте на Steam, в финальной сборке был обнаружен критический баг, который невозможно обойти. Команда решила не выпускать игру в таком состоянии, чтобы избежать проблем и сохранить одновременный релиз на всех платформах — PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

«Мы нашли редкую, но блокирующую ошибку, из-за которой игроки могли застрять в прогрессе. Чтобы не задерживать консольные версии, релиз переносится на декабрь», — объяснил режиссёр проекта RJ Lake.

Unbeatable — это аниме-вдохновлённая ритм-игра, в которой игроки берут на себя роль вокалистки по имени Beat, сопротивляющейся тоталитарному режиму, запретившему музыку. Демоверсия проекта ранее получила тёплый приём на PC и PS5.

Хотя перенос стал неожиданностью для поклонников, в студии уверяют, что дополнительное время пойдёт на пользу: разработчики успеют доработать часть контента, который не вошёл бы в релизную версию.