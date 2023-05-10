Пока The Last of Us на ПК получает обновления, игроки Uncharted приходят в бешенство из-за отсутствия фиксов

В последнее время PlayStation отметилась весьма посредственными релизами своих игр на ПК, которые страдают от примерно одинаковых технических проблем. Самыми проблемными портами стали Uncharted: Legacy of Thieves Collection и The Last of Us: Part 1 за разработку которых отвечала студия Iron Galaxy. И пока последняя игра регулярно получает патчи внушительных объемов, кажется, о приключениях Натана Дрейка и Хлои Фрейзер все забыли, кроме самих игроков. Геймеры на форумах и в социальных сетях выражают возмущение из-за отсутствия необходимых исправлений для Uncharted: Legacy of Thieves Collection.
На игровом форуме ResetEra пользователь под ником Shinobido Heart создал новое обсуждение, которое посвятил техническому состоянию ПК-версии Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Как отметил автор темы, на релизе проект страдал от частых заиканий, просадок производительности и других ошибок, которые встречаются даже сейчас после всех патчей. Информацию от пользователя подтвердили другие игроки.
По их словам, в сравнении с релизной версии сейчас Uncharted работает лучше, но основанные проблемы остались. На средней и даже мощной конфигурации железа можно часто встретить сильные заикания во время переходов в локациях и другие неприятные проблемы с FPS. Также многие геймеры жалуются на ужасное управление с клавиатуры и мыши, которое просят исправить с первого дня выходы игры на ПК. Таких жалоб встречается достаточно много, однако похоже Iron Galaxy не собирается выпускать больше никаких обновлений для Uncharted: Legacy of Thieves Collection. В отличие от той же The Last of Us: Part 1, игра имеет положительный рейтинг отзывов в Steam. У Uncharted 89% положительных обзоров, против 53% у The Last of Us.
В смысле, разве там не починили всё? У меня последний патч стоит, gtx 1660ti tuf gaming 6gb работает на высоких настройках стабильно 60фпс
Какие-то бездари с майнерами возмущаются. У меня больше вопросов по ИИ и стрельбе отвратительной.
Подремонтировать не помешало бы, но на 1080 на ультрах проходил по 2 раза, все летает и на много лучше работает чем "Один из нас"
Если следующую игру отдадут Iron Galaxy, а не Nixxes Software, то очередная игра обречена на провал, Iron Galaxy испортят очередную игру 100%.
У кого то на «мощных» системах фпс фиговый? 100+ кадров выдает на ультрах… без просадок
Прошёл игру, вообще никаких проблем не обнаружил