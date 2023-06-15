Кроссплатформенный симулятор выживания Undawn добрался до релиза ©

Студия-разработчик Lightspeed Studios совместно с издателем Level Infinite сообщают об официальном глобальном релизе своего многопользовательского симулятора выживания Undawn. Для любителей играть на ПК и смартфоне есть хорошая новость - проект кроссплатформенный. Игра стала доступна на ПК в Steam и через собственный лаунчер, а также для Android и iOS. К плохим же новостям можно отметить то, что в игре нет русскоязычной локализации, а сам Undawn недоступен в Steam для российских аккаунтов. Тем не менее проект можно без проблем загрузить с официального сайта.

Как вы уже поняли, Undawn - это бесплатный симулятор выживания в сеттинге зомби-апокалипсиса, где игроки в одиночку или с друзьями отправляются на поиски приключений, исследуя PvP и PvE-контент. Мы можем заниматься собирательством ресурсов, строительством своих убежищ, крафтом экипировки и оружия и других полезных припасов. Куда же в зомби-апокалипсисе без самих зомби? Да, тут игрокам придется с ними сражаться постоянно.