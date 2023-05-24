MMO Undawn, лицом которой стал Уилл Смит, выйдет в следующем месяце ©

Речь идет об Undawn, "приключенческой MMO-игре с открытым миром на выживание", которая изначально планировалась только для мобильных устройств, но в итоге выйдет и на ПК в Steam. Выход запланирован на 15 июня.



Как видите, китайцы из Tencent Games не пожалели средств на маркетинг, поскольку для продвижения Undawn была нанята голливудская звезда в лице Уилла Смита, а он не из дешевых. Звезда фильма "Я легенда", идеально вписывается в атмосферу Undawn.

В постапокалиптическом мире Undawn выжившие разделились на различные фракции, у каждой из которых свои правила выживания. В качестве члена легендарного отряда Воронов игрокам предстоит сразиться с клоунами, орлами, полуночниками и риверами за территорию и выжить в самые темные ночи до следующего восхода солнца. Чтобы защитить свой дом, союзников и то, что осталось от человечества, выжившим придется использовать широкий спектр оружия и брони. Помимо стандартного оружия, игроки могут использовать тактическое снаряжение, включая дронов, бомбы-приманки, автоматические турели и многое другое, чтобы уравнять шансы.



Игроки будут исследовать огромный открытый мир, полный разнообразных локаций, таких как равнины, шахты, пустыни, болота и заброшенные города, каждая из которых обладает уникальной экосистемой и опасностями.