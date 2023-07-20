В RuStore появилась Undawn - игра про выживание в зомби-апокалипсисе

В официальном магазине приложений RuStore появилась постапокалиптическая мобильная игра Undawn. Разработчик игры — китайская компания Lightspeed Studios — принадлежит одной из крупнейших инвестиционных компаний Tencent.

Игра вышла во всем мире в июне 2023 года и сразу завоевала популярность у пользователей. Undawn занимает первые места среди бесплатных мобильных игр категории «экшен».

Undawn — вторая игра от Tencent, которая стала доступна для пользователей RuStore. При этом ее нельзя официально скачать в других магазинах приложений в России.

Всего в каталоге RuStore сейчас более 8 тысяч приложений, из которых более 400 сервисов и игр — от иностранных разработчиков.