Почти 18 минут геймплея подводного приключения Under the Waves ©

Портал IGN поделился геймплейным отрывком предстоящего подводного приключения Under the Waves.

Вместе с нашим героем Стэном мы отправляемся в долгосрочную подводную миссию. В ходе этой добровольной миссии нам предстоит столкнуться со странными событиями и различными трудностями. Действие игры Under The Waves разворачивается в глубинах Северного моря.

В ролике показан один из дней Стэна на подводной станции: герой выполнил необходимые задачи и сделал неожиданную находку.

Примерить на себя роль водолаза в Under The Waves получится 29 августа на ПК (через Steam и EGS), PlayStation и Xbox. Субтитры игры будут переведены на русский язык.