Quantic Dream показали атмосферный трейлер подводного приключения Under the Waves ©

Игра Under the Waves, действие которой разворачивается в глубинах Северного моря, - это приключенческое повествование, действие которого происходит в техно-футуристические 1970-е годы, от разработчиков Parallel Studio и издателя Quantic Dream. После первого анонса на выставке Gamescom в 2022 году игра Under the Waves наконец-то выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X и Series S, Xbox One и ПК 29 августа.

В этом подводном приключении вы возьмете на себя роль Стэна, профессионального дайвера, которому предстоит пережить судьбоносную потерю и ориентироваться в неизвестном будущем. В связи с выходом игры студия Parallel и Quantic Dream сотрудничают с Surfrider Foundation Europe, некоммерческой ассоциацией, основанной на улучшении состояния озер, рек, океанов, волн и береговых линий, чтобы поддержать идею сохранения океана, которая звучит в самой игре.

Under the Waves задумана как любовное письмо к океанам, а также как проявление изоляции и потери, ощущаемой при переживании горя.