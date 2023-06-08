Quantic Dream показали атмосферный трейлер подводного приключения Under the Waves

Игра Under the Waves, действие которой разворачивается в глубинах Северного моря, - это приключенческое повествование, действие которого происходит в техно-футуристические 1970-е годы, от разработчиков Parallel Studio и издателя Quantic Dream. После первого анонса на выставке Gamescom в 2022 году игра Under the Waves наконец-то выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X и Series S, Xbox One и ПК 29 августа.
В этом подводном приключении вы возьмете на себя роль Стэна, профессионального дайвера, которому предстоит пережить судьбоносную потерю и ориентироваться в неизвестном будущем. В связи с выходом игры студия Parallel и Quantic Dream сотрудничают с Surfrider Foundation Europe, некоммерческой ассоциацией, основанной на улучшении состояния озер, рек, океанов, волн и береговых линий, чтобы поддержать идею сохранения океана, которая звучит в самой игре.
Under the Waves задумана как любовное письмо к океанам, а также как проявление изоляции и потери, ощущаемой при переживании горя.
Блохер, запомни раз и навсегда, что QD делают не игры, а интерактивное кино.
И что? Этот жанр такой. В чем проблема. Кому то нравится. Никто не уточняет при выходе каждой гoвноигры от юбисофт что компания выпускает кал для гoвноедов.
А хотя нет. Вру. Учтоняет)
Проблема в том, что кто-то может повестись на красивый трейлер и рекламу, отдаст бабки, а вместо игры придется кино смотреть, а не играть. Народ надо предупреждать, что это не игра.
Да это и так очевидно. Почему то никто не жалуется, когда выходит какой нибудь очередной трейлер на вовку с крутыми синематиками, а в игре какая то отсталая ссанина с циферками.
Очевидно не только лишь всем. Лучше разграничивать и сразу писать, что это не игра, а интерактивное повествование.
На квестах тоже не пишут. А ведь это то же повествование. Диско элизиум и планскейп торрент (лол, топ опечатка) вообще интерактивные книги (которые на планшете отлично играются).
Гвинт карты. С красивыми трейлерами.
Все всё понимают. Видимо ты особенный, родился с особым количеством хромосом. 47 я угадал?
Атмосферно, загадочно, привлекательно.