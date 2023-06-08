Under The Waves 2023 г.
6.5 11 оценок

Quantic Dream показали атмосферный трейлер подводного приключения Under the Waves

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butcher69
Новости

Игра Under the Waves, действие которой разворачивается в глубинах Северного моря, - это приключенческое повествование, действие которого происходит в техно-футуристические 1970-е годы, от разработчиков Parallel Studio и издателя Quantic Dream. После первого анонса на выставке Gamescom в 2022 году игра Under the Waves наконец-то выйдет на PS5, PS4, Xbox Series X и Series S, Xbox One и ПК 29 августа.

В этом подводном приключении вы возьмете на себя роль Стэна, профессионального дайвера, которому предстоит пережить судьбоносную потерю и ориентироваться в неизвестном будущем. В связи с выходом игры студия Parallel и Quantic Dream сотрудничают с Surfrider Foundation Europe, некоммерческой ассоциацией, основанной на улучшении состояния озер, рек, океанов, волн и береговых линий, чтобы поддержать идею сохранения океана, которая звучит в самой игре.

Under the Waves задумана как любовное письмо к океанам, а также как проявление изоляции и потери, ощущаемой при переживании горя.

Трейлеры
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Quantic Dream анонсировала новую игру Under The Waves
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Protocol10

Блохер, запомни раз и навсегда, что QD делают не игры, а интерактивное кино.

0
Pravdarub

И что? Этот жанр такой. В чем проблема. Кому то нравится. Никто не уточняет при выходе каждой гoвноигры от юбисофт что компания выпускает кал для гoвноедов.

А хотя нет. Вру. Учтоняет)

0
Protocol10 Pravdarub

Проблема в том, что кто-то может повестись на красивый трейлер и рекламу, отдаст бабки, а вместо игры придется кино смотреть, а не играть. Народ надо предупреждать, что это не игра.

0
Pravdarub Protocol10

Да это и так очевидно. Почему то никто не жалуется, когда выходит какой нибудь очередной трейлер на вовку с крутыми синематиками, а в игре какая то отсталая ссанина с циферками.

0
Protocol10 Pravdarub

Очевидно не только лишь всем. Лучше разграничивать и сразу писать, что это не игра, а интерактивное повествование.

0
Pravdarub Protocol10

На квестах тоже не пишут. А ведь это то же повествование. Диско элизиум и планскейп торрент (лол, топ опечатка) вообще интерактивные книги (которые на планшете отлично играются).

Гвинт карты. С красивыми трейлерами.

Все всё понимают. Видимо ты особенный, родился с особым количеством хромосом. 47 я угадал?

0
Ивасик

Атмосферно, загадочно, привлекательно.

-1