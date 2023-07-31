Техно-футуристическое подводное приключение Under the Waves получила кинематографичный трейлер ©

Разработчик из студии Parallel и издательство Quantic Dream представили новый трейлер подводного приключения Under the Waves в честь старта предзаказов. В PlayStation Store за игру просят 30 долларов.

Испытайте сюрреалистическое приключение в глубинах Северного моря - и человеческой психики. Under the Waves - это приключенческая игра, повествующая о всепоглощающей силе горя. Действие игры происходит в глубинах Северного моря в техно-футуристические 1970-е годы. Профессиональный водолаз Стэн пытается преодолеть утрату, ставшую для него судьбоносной, и обрести новое будущее.

Изоляция морских глубин как нельзя лучше отражает его душевное состояние, и по мере того, как Стэн все глубже погружается в свое одиночество, он начинает переживать странные события, происходящие далеко под волнами. В конце концов ему придется сделать непростой выбор...

Выход игры намечен на 29 августа 2023 года на PS5, PS4, Xbox Series X и Series S, Xbox One и ПК 29 августа.