Toby Fox собирает ваши воспоминания к 10-летию Undertale

В этом году культовой игре Undertale исполняется 10 лет, и её создатель Тоби Фокс решил отметить это событие вместе с фанатами. В своём обращении в соцсетях он попросил поклонников поделиться личными воспоминаниями, связанными с игрой:

«Привет. Почти прошло 10 лет с момента выхода UNDERTALE. Сейчас я ищу ваши воспоминания. Давайте оглянемся назад вместе. Посмотри в лицо цветку и говори.»

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Undertale вышла в 2015 году. С тех пор игра получила статус культовой, обзавелась камео в Super Smash Bros. Ultimate, а сам Тоби продолжает развивать вселенную в Deltarune, недавно вышедшей на Switch 2.