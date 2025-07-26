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Undertale 15.09.2015
Адвенчура, Ролевая, Инди
9.3 4 411 оценок

Toby Fox собирает ваши воспоминания к 10-летию Undertale

RedDay13 RedDay13

В этом году культовой игре Undertale исполняется 10 лет, и её создатель Тоби Фокс решил отметить это событие вместе с фанатами. В своём обращении в соцсетях он попросил поклонников поделиться личными воспоминаниями, связанными с игрой:

«Привет. Почти прошло 10 лет с момента выхода UNDERTALE. Сейчас я ищу ваши воспоминания. Давайте оглянемся назад вместе. Посмотри в лицо цветку и говори.»

Оставить свою историю можно на сайте

Undertale вышла в 2015 году. С тех пор игра получила статус культовой, обзавелась камео в Super Smash Bros. Ultimate, а сам Тоби продолжает развивать вселенную в Deltarune, недавно вышедшей на Switch 2.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
MORDORR
'' «Сейчас я ищу ваши воспоминания. Давайте оглянемся назад вместе.....''

А как быть если у кого склероз?

5
J a r v i s

Собирает ваши денежки к 10 летию Андертальца

2
Pastoral
игра получила статус культовой

Мне вот любопытно как игра получается статус Культовый?