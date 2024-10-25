Симулятор бокса Undisputed разошёлся тиражом 1 миллион копий

Игры о боксе были редкостью в течение последнего десятилетия или около того, поэтому независимый разработчик Steel City Interactive, безусловно, вызвал много шума, обещая аутентичный, амбициозный и лицензированный симулятор бокса в виде Undisputed. После полного выпуска игры, похоже, что этот предрелизный ажиотаж также отражается на ее продажах.

Как сообщает GamesIndustry, Undisputed уже продано более миллиона копий по всему миру на всех платформах. Игра была запущена в полном объеме в начале этого месяца, после того как находилась в раннем доступе в Steam более полутора лет.

Генеральный директор Steel City Interactive Эш Хабиб также сообщил, что игра превзошла внутренние прогнозы продаж Deep Silver.

Undisputed доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК.