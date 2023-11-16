Шутер United 1944 стартует в раннем доступе в середине декабря

Испанский разработчик Novarama объявил о выходе United 1944 в раннем доступе Steam 12 декабря. United 1944 представляет собой инновационный многопользовательский шутер от первого лица, демонстрируя Вторую мировую войну по-новому.
Чтобы отпраздновать это объявление, сегодня стартует открытая бета-версия United 1944, которая позволит игрокам заглянуть в преддверии выхода в раннем доступе до воскресенья, 19 ноября. Вас ждут две большие карты и два уникальных игровых режима: битва во Франции, где продвижение союзников внутрь было на пике после дня «Д», или Северная Африка, где битвы за контроль над большими регионами оказали важное влияние на изменение хода войны. Войдите в «Доминирование», командную битву 16 на 16 со строительством базы и контролем территории, или перейдите в режим «Выживший», который превратит вас в одинокого волка в разгар Второй мировой войны. Вы будете собирать ресурсы, укреплять базы, защищать аванпосты, создавать свое снаряжение и сражаться с врагами в битвах Второй мировой войны, которые должны быть реалистичными, но основанными на увлекательном игровом процессе.
Novarama сообщила, что в раннем доступе United 1944 появится третья карта, на которой игроки отправятся в открытую французскую сельскую местность, где они будут сражаться за контроль над фермами, штурмовать бункеры, защищать укрепленные позиции на вершинах холмов и открытые поля, чтобы остановить продвижение врага. В раннем доступе также будут представлены новые самодельные пистолеты, в том числе полуавтоматический пистолет со свободным затвором для непрерывного огня на средней и ближней дистанции, а также автоматический пистолет-пулемет, вдохновленный польским пистолетом Беховец с его культовым верхним затвором.
В результате общий контент, выпущенный 12 декабря, будет включать два игровых режима, три большие карты, более 20 видов оружия и более 40 навыков, а в начале 2024 года появится еще больше.
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