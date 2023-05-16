Создатели United 1944 поделились свежим трейлером к скорому старту ЗБТ ©

Совсем скоро шутер в сеттинге Втором мировой войны United 1944 перейдет в стадию закрытого бета-тестирования, о чем напоминают разработчики, выпустив свежий геймплейный трейлер. В видеоролике нам продемонстрировали африканскую локацию для режима "Доминирование" в формате 16 на 16, а также различные возможности вроде крафта, добычи ресурсов, установки сооружений и так далее.

Само же тестирование будет поделено на два этапа: с 19 по 21 и с 26 по 28 мая. Если вы хотите принять в нем участие, то нужно лишь перейти на страницу игры в Steam и отметить свой интерес, нажав на зеленую кнопку "Запросить доступ". Как только ЗБТ стартует, разработчики начнут рассылку приглашений.

United 1944 является новым многопользовательским шутером сеттинге Втором мировой войны от авторов Killsquad. Как и в любом другом онлайн шутере, игрокам предстоит сражаться против таких же пользователей за свое превосходство и ресурсы. В игре доступна прогрессия, крафт, строительство укреплений во время боя и еще многое другое. Точная дата выхода, к сожалению, пока не названа, однако опробовать United 1944 можно в серии тестов.