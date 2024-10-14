Представлен релизный трейлер приключенческого экшена Unknown 9: Awakening

Bandai Namco представила релизный трейлер для приключенческого экшена Unknown 9: Awakening, где главную роль исполнила Аня Чалотра, известная по роли Йеннифэр в сериале Ведьмак от Netflix. Выход игры состоится 18 октября на платформах PC, PlayStation и Xbox.
Трейлер наполнен захватывающими кинематографическими сценами, в которых Харуна, главная героиня, использует сверхъестественные способности для борьбы с вооруженными противниками.
История игры сосредоточена на противостоянии Харуны с загадочной организацией под названием Восходящие, которая стремится подчинить человечество с помощью параллельных миров. Главная героиня будет путешествовать по этим мирам, используя свои способности, такие как подчинение разума врагов и другие уникальные силы, чтобы остановить коварные планы организации.
Forspoken 2.0
звучит как комплимент, особенно, если маленькая студия смогла сделать большой и интересный проект и исправив ошибки оригинала
По трейлеру видно что они на те же грабли уже наступают, так что очень сомневаюсь.
Очередной провал от SBI.
Да она просто красотка))), аж ослепнуть можно... (САРКАЗМ)
Не смущает что она раньше мужиком была?)))
Вообще этот был сарказм, если что))). Стоит один раз глянуть трейлер и хочется выколоть глаза))), вообще ни чему ни учатся разработчики...
Боюсь тебя напугать, но эти рожи и повестка будут все чаще мелькать у западных игроделов, скоро можно вообще игнорировать их игр, все равно ничему видимо не учатся.
Видимо да
Игра про то как сильная цыганская женщина входит в белых шовинистов,и наказывает их.
свифт бейби с ани чалотрой в главных ролях + токсичными разрабами,которые кидаются на геймеров??нуууууууууууууууу даж не знаю
Красота однако, но без региональных цен, продаж нормальных не будет