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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.3 76 оценок

Представлен релизный трейлер приключенческого экшена Unknown 9: Awakening

butcher69
Новости

Bandai Namco представила релизный трейлер для приключенческого экшена Unknown 9: Awakening, где главную роль исполнила Аня Чалотра, известная по роли Йеннифэр в сериале Ведьмак от Netflix. Выход игры состоится 18 октября на платформах PC, PlayStation и Xbox.

Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Neva, MechWarrior 5: Clans, DayZ Frostline и некоторые другие

Трейлер наполнен захватывающими кинематографическими сценами, в которых Харуна, главная героиня, использует сверхъестественные способности для борьбы с вооруженными противниками.

История игры сосредоточена на противостоянии Харуны с загадочной организацией под названием Восходящие, которая стремится подчинить человечество с помощью параллельных миров. Главная героиня будет путешествовать по этим мирам, используя свои способности, такие как подчинение разума врагов и другие уникальные силы, чтобы остановить коварные планы организации.

-7
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Forspoken 2.0

16
Sogiking

звучит как комплимент, особенно, если маленькая студия смогла сделать большой и интересный проект и исправив ошибки оригинала

-14
Han Yslat Sogiking
если маленькая студия смогла сделать большой и интересный проект и исправив ошибки оригинала

По трейлеру видно что они на те же грабли уже наступают, так что очень сомневаюсь.

3
AndruhaGruz Sogiking
6
shurasick876

Очередной провал от SBI.

7
MNM 1985
3
Han Yslat

Да она просто красотка))), аж ослепнуть можно... (САРКАЗМ)

4
diman4enko

Не смущает что она раньше мужиком была?)))

-3
Han Yslat diman4enko

Вообще этот был сарказм, если что))). Стоит один раз глянуть трейлер и хочется выколоть глаза))), вообще ни чему ни учатся разработчики...

4
DynamicSmith

Боюсь тебя напугать, но эти рожи и повестка будут все чаще мелькать у западных игроделов, скоро можно вообще игнорировать их игр, все равно ничему видимо не учатся.

4
Han Yslat DynamicSmith

Видимо да

0
Gerard Shepard1

Игра про то как сильная цыганская женщина входит в белых шовинистов,и наказывает их.

2
ДаДжи

свифт бейби с ани чалотрой в главных ролях + токсичными разрабами,которые кидаются на геймеров??нуууууууууууууууу даж не знаю

1
Sogiking

Красота однако, но без региональных цен, продаж нормальных не будет

-7