Представлен релизный трейлер приключенческого экшена Unknown 9: Awakening

Bandai Namco представила релизный трейлер для приключенческого экшена Unknown 9: Awakening, где главную роль исполнила Аня Чалотра, известная по роли Йеннифэр в сериале Ведьмак от Netflix. Выход игры состоится 18 октября на платформах PC, PlayStation и Xbox.

Трейлер наполнен захватывающими кинематографическими сценами, в которых Харуна, главная героиня, использует сверхъестественные способности для борьбы с вооруженными противниками.

История игры сосредоточена на противостоянии Харуны с загадочной организацией под названием Восходящие, которая стремится подчинить человечество с помощью параллельных миров. Главная героиня будет путешествовать по этим мирам, используя свои способности, такие как подчинение разума врагов и другие уникальные силы, чтобы остановить коварные планы организации.