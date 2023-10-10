Полная версия ролевой игры про некроманта The Unliving появится в конце октября ©

RocketBrush Studio и Team17 Digital сегодня объявили, что ролевая игра The Unliving выйдет из раннего доступа Steam 26 октября. Сочетая в себе rogue-lite и стратегию в реальном времени с темным фэнтезийным сеттингом, The Unliving следует за мстительным некромантом, безжалостно носящимся по земле, поражающим своих врагов и реанимирующим павших врагов в поисках противоядия, способного восстановить его разбитую душу.

С момента запуска в раннем доступе Steam в ноябре прошлого года The Unliving получила ряд обновлений и улучшений качества жизни, включая новый игровой режим, запрошенные функции качества жизни, упрощающие игровой процесс, и оптимизацию механики Орды.

Полные примечания к патчу и информацию об обновлениях можно найти на странице The Unliving в Steam.